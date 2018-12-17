Историческое здание в центре Челябинска продадут за один рубль

Историческое здание постройки XIX века в центре Челябинска, находящееся в собственности региона, планируется реализовать за один рубль.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве имущества Челябинской области, здание площадью 407 квадратных метров (расположено на улице Цвиллинга, дом 8) по предложению регионального минкульта вошло в программу приватизации областного имущества еще в 2015 году. Ведомство организовало два аукциона по продаже здания с начальными ценами 13,38 миллиона рублей и 12,87 миллиона рублей. Но желающих его приобрести не нашлось. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Как рассказал министр имущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков, общественные и коммерческие организации неоднократно обращались в ведомство с просьбой безвозмездно передать им здание. Но им было отказано. «Поскольку нельзя продавать на аукционе объекты, которые включены в реестр объектов культурного наследия, было принято решение о проведении конкурса», - пояснил глава минимущества области.

Конкурс планируется провести в 2019 году. Эта процедура будет применена впервые. Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. Объект достанется тому, кто предложит наибольшую цену.

Победитель конкурса должен будет за год отреставрировать и восстановить здание до своего первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом.

Следить за исполнением покупателем условий конкурса будет комиссия, специально созданная ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества». Покупатель будет обязан ежеквартально отчитываться о ходе исполнения условий конкурса.

В минимущества подчеркнули, что земельный участок под зданием не подлежит продаже, поскольку расположен в границах объекта археологии «Культурный слой города Челябинска XVIII-XIX вв.», но будет предоставлен в долгосрочную аренду новому владельцу здания.

Проведение конкурса запланировано в 2019 году.