Карабашмедь сократила выбросы в атмосферу более чем в 20 раз

ЗАО "Карабашмедь" (преемник основанного в 1910 году Карабашского медеплавильного комбината, Челябинская область) более чем в 20 раз сократила объемы выбросов вредных веществ в атмосферу при пятикратном росте объемов производства.

Об этом сегодня, 21 мая, журналистам рассказала генеральный директор предприятия Андрей Ханжин. Встреча проходила в рамках традиционной пресс-конференции с губернатором Борисом Дубровским в Карабаше.

АО "Русская медная компания" направил на обновление технологического оборудования и снижение нагрузки на окружающую среду с 2004 по 2017 годы 18 миллиардов. В 2018 году на эти цели РМК планирует направить два миллиарда. В 2017 году было подписано соглашение между ЗАО "Карабашмедь", министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о реализации инвестиционных проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В рамках реализации соглашения на предприятии уже введена в эксплуатацию новая линия механизированного розлива черновой меди. Идёт монтаж трёх новых конвертеров с газоплотными напыльниками. Реализуется проект по замене газоочистной системы. На реализацию этих мероприятий компания направила 2,3 миллиарда рублей.

Представители СМИ побывали в отделении розлива черновой меди. В прошлом году здесь было произведено 120 тысяч тонн черновой меди. «В этом году планируется увеличить производство на 10%. Ежедневно выпускается 350-400 тонн черновой меди. В одной тонне содержится 98-99% меди, 20 г золота и 500 г серебра. Из черновой меди изготавливают катодную медь», - пояснил Андрей Ханжин.

Затем журналисты побывали на конверторном участке, где им продемонстрировали новые системы газоочистки. Первая очередь будет введена в строй через 56 дней. Вторая и третья очереди – до конца 2018 года. Это позволит утилизировать все газы, выбрасываемые в атмосферу.

«В следующем году планируют убрать еще один источник выбросов», заверил Андрей Ханжин.