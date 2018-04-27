Клиентская база ВТБ Медицинское страхование превысила 24 миллиона человек

Клиентская база компании ВТБ Медицинское страхование превысила 24,1 миллиона человек.

Доли взрослых и детей составили 80% и 20% соответственно. Соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое. Наибольшее количество застрахованных – более 1 миллиона человек - зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тамбове.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Наша компания представлена на территории всей страны, даже в самых отдаленных ее уголках. Мы работаем над тем, что абсолютно каждому нашему клиенту по полису ОМС оказывалась качественная медицинская помощь. Мы защищаем права наших застрахованных и постоянно улучшаем качество клиентских сервисов".