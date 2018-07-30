Клиенты Челиндбанка могут оплачивать покупки с помощью сервисов Google Pay и Samsung Pay

Клиенты Челиндбанка могут с помощью Google Pay и Samsung Pay легко совершать покупки в магазинах, интернете, различных платежных сервисах. Расплачиваться с помощью Google Pay и Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты бесконтактной банковской картой.

Благодаря уникальной собственной технологии Samsung MST , владельцам совместимых смартфонов и устройств оплата с помощью сервиса Samsung Pay доступна на любых платежных терминалах: как на устройствах с бесконтактной технологией, так и на более ранних моделях с контактным чипом и магнитной полосой. При этом пользоваться Google Pay и Samsung Pay безопасно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, в Google Pay используется технология NFC, информация передается по защищенному каналу, данные надежно защищены технологиями Google. При оплате вместо номера карты используется Токен - уникальный набор цифр, который заменяет собой данные платежной карты (16-значный номер, срок действия и код безопасности).

Google Pay поддерживается на устройствах с ОС Android версии 5.1 и выше. В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает высокий уровень безопасности платёжных операций по карте: токен вместо реального номера карты; обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты; встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.

Технология Samsung Pay поддерживается также в наручных часах GEAR S3. Для того чтобы воспользоваться Google Pay и Samsung Pay, нужно лишь добавить данные банковской карты Visa в соответствующее мобильное приложение.

Напомним, в декабре 2017 года Челиндбанк одним из первых в стране запустил проект по подключению сервиса Samsung Pay к картам национальной платежной системы «Мир».