Компания ВТБ Страхование жизни запустила детский продукт «Уверенный старт», который позволяет сформировать стартовый капитал для детей и внуков.

По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую – освобождение от уплаты взносов в программу с сохранением целевой суммы накоплений и страховые выплаты в случае критических ситуаций.

По программе «Уверенный старт» доступно несколько вариантов уплаты взносов – от 3 тысяч рублей в месяц, от 25 тысяч рублей в год или от 100 тысяч рублей единовременно. Заключить договор можно на срок от 7, 10, 15 или 20 лет.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос об образовании ребенка, приобретении жилья для него, формировании его финансового резерва. Это достаточно долговременные цели, начать копить на которые нужно заранее. Поэтому уверен, что наш новый детский продукт будет пользоваться спросом среди населения».