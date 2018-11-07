Льготникам в Челябинской области компенсируют переход на цифровое телевидение

Льготникам Челябинской области - малоимущим семьям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны - компенсируют затраты по подключению к цифровому телевидению.

Соответствующий законопроект по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подготовлен министерством социальных отношений и внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона.

Напомним, с 10 января 2019 в Челябинской области планируют начать отключение аналоговых федеральных телеканалов в муниципалитетах с населением менее 100 тысяч человек (в городах с населением более 100 тысяч человек вещание федеральных каналов в аналоговом качестве пока сохранится – за исключением каналов «Россия К» и «ТВ Центр»). Южноуральцам, имеющих старый телевизор для приема сигнала придется купить дополнительно цифровую приставку и дециметровую антенну. Но больше расходов не потребуется, так как за просмотр цифрового телевидения абонентская плата не взымается (в отличие от кабельного).

Борис Дубровский распорядился возместить расходы по подключению к цифровому телевидению малоимущим семьям, участникам и инвалидам ВОВ, а также вдовам погибших во второй мировой войне. Финансовую поддержку получат более 258 тысяч южноуральцев.

На эти цели будет направлено 95 миллионов рублей в 2018 году и 210 миллионов рублей в 2019 году. Льготникам компенсируют их затраты на приобретение цифровой приставки и приемной антенны, но не более 1 тысячи рублей (цифровая приставка стоит от 700 рублей, дециметровая антенна - от 300 рублей. Единовременная выплата предоставляется однократно на одно домохозяйство.

Для 37 тысяч жителей 142 населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала, размер компенсационной выплаты будет больше – им возместят расходы по приобретению и установке спутникового оборудования, но не более 6 тысяч 500 рублей. За предоставлением субсидий с заявлением и квитанциями, подтверждающими понесенные расходы, необходимо будет обращаться в органы социальной защиты населения.