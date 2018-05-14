Медведев подписал документ о строительстве магистрали Челябинск – Екатеринбург. Путешествие по высокоскоростной железной дороге займет чуть больше часа

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург, путешествие по которой займет чуть больше часа. Об этом председатель Правительства России сказал на совещании с и.о. вице-премьеров.

Об этом сообщает сайт «Единой России».

«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение Правительства», - цитирует Медведева ТАСС.

По словам главы Кабмина РФ, «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль».

«Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим, - отметил Медведев.