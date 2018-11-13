ММК и ЧТПЗ договорились о продолжении сотрудничества

В Челябинске прошла традиционная встреча представителей Магнитогорского металлургического комбината и Челябинского трубопрокатного завода, в ходе которой партнеры подвели итоги работы за год и наметили планы совместного развития на следующий период, сообщает пресс-служба ММК.

Диалог состоялся в рамках XXIII координационного совета Группы ЧТПЗ и ММК по вопросам стратегического сотрудничества. В совещании, прошедшем на площадке ЧТПЗ, приняли участие представители коммерческой, производственной, технической и логистической служб компаний.

«Магнитка – давний и надежный поставщик металла для заводов нашей компании, – отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин. – Ежегодно доля стального листа ММК в структуре заказов ЧТПЗ занимает более 50%, рулонного проката – более 70%. Поэтому нам так важно взаимодействие с ключевым партнером. Постоянная совместная работа наших специалистов, конструктивный диалог, регулярные встречи и координационные советы позволяют находить «узкие» места в нашей работе и оперативно реагировать на требования рынка».

«Партнёрство ММК и ЧТПЗ способствует не только эффективной работе наших компаний, являющихся крупными уральскими предприятиями реального сектора экономики, – подчеркнул заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Николай Лядов. – Наша совместная работа, в которой особое внимание уделяется вопросам, связанным с качеством произведенной продукции, позволяет на должном уровне выполнять заказы ведущих российских компаний. Значение этих проектов для Уральского региона и в целом для российской экономики трудно переоценить. Следовательно, высоки и требования к производителям всей производственной цепочки – и мы этим требованиям должны соответствовать».

По итогам координационного совета металлурги и трубники договорились объявить 2019-й Годом качества, особое внимание уделить освоению новой продукции с повышенными эксплуатационными, техническими и качественными характеристиками для совместного участия в крупнейших инфраструктурных проектах. В частности, ЧТПЗ и ММК займутся освоением новых марок листового проката и труб, а также технологиями производства продукции из нержавеющей и коррозионной стали. Следующая встреча запланирована на II квартал 2019 года.