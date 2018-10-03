На ММК проходит юбилейный межзаводской слет прокатчиков

В Магнитогорске стартовал первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами производства холоднокатаного листа.

Нынешняя школа стала сотой с момента возобновления этих мероприятий в 2000 году. Каждый такой форум состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на всех предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом крупнейшие компании металлургической отрасли вырабатывают и реализуют множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

В работе межзаводской школы принимают участие более 30 человек, в числе которых представители Магнитогорского металлургического комбината, НЛМК, ПАО «Северсталь», корпорации «Чермет», а также казахстанской «АрселорМиттал Тимертау».

В рамках мероприятия запланированы доклады и презентации участников, а также знакомство с производственными участками ПАО «ММК». Гости Магнитки побывают на производстве металла с покрытием, а также познакомятся со станом 2000 – самой современной производственной линией ММК по выпуску холоднокатаного проката, расположенной в листопрокатном цехе № 11. Основное предназначение комплекса – производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.

В Магнитке работа школы продлится два дня. По завершении ее магнитогорского этапа участники мероприятия отправятся в Череповец и Липецк, где школа продолжит свою работу, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».