На Усть-Катавском вагоностроительном заводе начала работу специальная комиссия

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе сегодня, 20 февраля, приступила к работе специально созданная комиссия по корректировке системы оплаты труда. Решение о ее создании было принято на совещании, которое 18 февраля собирал в Москве руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На совещании шел разговор с представителями Центра имени Хруничева (его филиалом является УКВЗ) о путях выхода завода из кризиса. В нем также участвовали заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, представитель полпреда президента по УрФО Николая Цуканова и председатель профкома завода Сергей Швалев.

По словам профсоюзного лидера предприятия, по результатам работы комиссии ожидаются изменения в системе оплаты труда. Также было дано указание разработать дорожную карту по развитию трамвайного производства.

Комиссия планирует завершить работу в пятницу, 22 февраля.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 февраля рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг к проходной градообразующего предприятия. Люди возмущались низкими зарплатами, беспокоились о возможном сокращении рабочей недели. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в этот же день по телефону попросил руководителей предприятия услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

После того, как рабочие УКВЗ, недовольные заработной платой за январь, выплеснули свои эмоции, их услышали. Сначала совещание с представителями трудового коллектива провёл директор УКВЗ Артём Бахарев. Он отметил, что первоочередной задачей на посту директора, который он занимает лишь четыре месяца, он видит загрузку предприятия. Причина снижения заработной платы работников УКВЗ связана с неполной загрузкой производственных мощностей. При этом Бахарев дал задание начальнику отдела труда и заработной платы Татьяне Сорокиной проработать вопрос о корректировке системы оплаты труда, которая должна измениться благодаря увеличению объемов производства трамваев и ряда инвестиционных проектов, реализация которых начнется в ближайшее время при поддержке ОРКК и Госкорпорации «Роскосмос.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому письмо, в котором предложил области купить у УКВЗ сто трамваев. Как сообщили в министерстве экономического развития Челябинской области, по поручению губернатора Бориса Дубровского правительство Челябинской области работает над проектом по приобретению экологически чистых видов общественного транспорта. Прорабатывается вопрос покупки автобусов на сжиженном природном газе, а также новых трамваев. Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск – 100 единиц; Златоуст – 25, Магнитогорск – 10. Разумеется, эта закупка будет проходить в рамках конкурсных процедур, предусмотренных федеральным законом №44. В этой связи руководству предприятия и концерна необходимо поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе.