На заводе «Карабашмедь» смонтировали третий конвертер Kumera

РМК продолжает модернизацию химико-металлургического комплекса «Карабашмеди».

ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») установило в металлургическом цехе последний из трех новых конвертеров Kumera. Пусконаладочные работы нового конвертерного комплекса предприятия запланированы на третий квартал текущего года.

Два из трех конвертеров Kumera были смонтированы в октябре 2017 года в рамках масштабной программы модернизации ЗАО «Карабашмедь». Она позволит увеличить мощность предприятия до 150 тыс. тонн черновой меди в год, в том числе 130 тыс. тонн - из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. тонн черновой меди в год, в том числе из минерального сырья - 110 тыс. тонн. Объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2018 году составит более 2 млрд рублей.

Установка конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии «Карабашмедь» в соответствии с соглашением, которое в ноябре 2016 года заключило предприятие, Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор и правительство Челябинской области. Новые конвертеры Kumera емкостью 150 тонн каждый оснащены газоплотными и аспирационными напыльниками. Современное оборудование позволит не только повысить производительность, но и минимизировать нагрузку предприятия на окружающую среду и существенно улучшить условия труда.

С 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд рублей. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд рублей в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства.