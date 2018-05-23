Назначен новый начальник Южно-Уральской железной дороги

Начальником Южно-Уральской железной дороги назначен 54-летний Анатолий Храмцов, до настоящего момента работавший главным инженером ЮУЖД.

Нового руководителя представил коллективу прибывший в Челябинск генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. В совещании приняли участие губернатор Борис Дубровский и главный федеральный инспектор области Артем Пушкин.

Виктор Попов, который работал в должности начальника ЮУЖД почти 9 лет, переходит на работу в Москву – он займет пост председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Олег Белозёров поблагодарил Виктора Попова за многолетний добросовестный труд и вручил знак «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 1 степени.

Борис Дубровский отметил большой личный вклад Виктора Попова в развитие отношений в регионе и наградил его знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» за долголетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, организацию работы Южно-Уральской железной дороги, направленную на обеспечение благополучия и роста благосостояния населения региона.

«Поздравляю Вас, Виктор Алексеевич, с новой должностью, с крупной отраслевой наградой, и еще одним важным событием – награждением Вас знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», – подчеркнул в приветственном слове губернатор.

Справка.

Храмцов Анатолий Михайлович родился 1 ноября 1963 года. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1986 году электромехаником сигнализации, централизации и блокировки. Работал первым заместителем начальника службы сигнализации, централизации и блокировки Южно-Уральской железной дороги, начальником Челябинской дистанции СЦБ, главным инженером Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.

С июня 2008 года и до настоящего назначения работал главным инженером Южно-Уральской железной дороги.