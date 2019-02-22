Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 13:20
C
Комментировать

Нержавеющий прокат ЧМК рекомендован для атомной промышленности

 Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу  «Мечел») успешно прошел аудиторскую проверку «Росатом» и включен в базу поставщиков нержавеющего листового проката  атомной госкорпорации. 

Аудит осуществляли инспекторы Горно-химического комбината, входящего в Госкорпорацию «Росатом».  Результаты аудита опубликованы на официальном сайте закупок госкорпорации.

Атомщики проинспектировали технологическую линию производства нержавеющего проката ЧМК: от подготовки сырья до осуществления поставок готовой продукции. Проверили исправность оборудования, квалификацию работников, этапы контроля и испытаний, нормативно-техническую документацию. Аудиторы высоко оценили систему менеджмента качества ЧМК и включили комбинат в список предприятий, имеющих право поставлять нержавеющий прокат для атомной промышленности.

«В прошлом году мы реализовали нержавеющий прокат  на производство цистерн и контейнеров, в которых хранится и перевозится атомное топливо. Благодаря успешному аудиту планируем расширить рынок сбыта и поставлять нержавеющий листовой прокат на все предприятия «Росатома», – комментирует директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Мечел
ЧМК