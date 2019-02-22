Нержавеющий прокат ЧМК рекомендован для атомной промышленности
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») успешно прошел аудиторскую проверку «Росатом» и включен в базу поставщиков нержавеющего листового проката атомной госкорпорации.
Аудит осуществляли инспекторы Горно-химического комбината, входящего в Госкорпорацию «Росатом». Результаты аудита опубликованы на официальном сайте закупок госкорпорации.
Атомщики проинспектировали технологическую линию производства нержавеющего проката ЧМК: от подготовки сырья до осуществления поставок готовой продукции. Проверили исправность оборудования, квалификацию работников, этапы контроля и испытаний, нормативно-техническую документацию. Аудиторы высоко оценили систему менеджмента качества ЧМК и включили комбинат в список предприятий, имеющих право поставлять нержавеющий прокат для атомной промышленности.
«В прошлом году мы реализовали нержавеющий прокат на производство цистерн и контейнеров, в которых хранится и перевозится атомное топливо. Благодаря успешному аудиту планируем расширить рынок сбыта и поставлять нержавеющий листовой прокат на все предприятия «Росатома», – комментирует директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.