«Нижавтодорстрой» положил в Челябинске асфальт ненадлежащего качества

Компания «Нижавтодорстрой», выигравшая контракт на ремонт улиц в Челябинске по федеральной программе «Федеральные и качественные дороги» положила на улице Худякова асфальт ненадлежащего качества.

Об этом сегодня, первого июля, после аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Вчера, 30-го июня, там уложили 300 тонн выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Однако результат контрольных проб смеси оказался неутешительным - оказалось, что она не соответствует заявленной процедуре. В числе прочих выявленных нарушений качества не в порядке оказался зерновой состав.

Нижегородский подрядчик положил на Худякова асфальтобетонную смесь, произведенную на заводе в Сосновском районе, принадлежащем ТПК «ЯКК», которая ранее отказалась от контракта на проведение дорожного ремонта в Челябинске как раз-таки из-за несоответствия заводской смеси требованиям заказчика.

«На сегодняшний день замечания по заявлению подрядчика и контролирующего органа устранены. Сегодня работа на улице Худякова будет продолжена в полном объеме. График выполнения ремонта будет скорректирован, чтобы наверстать упущенное», - заявил Владимир Алейников.

По его словам, участок дороги по улице Худякова (от Воровского до Университетской набережной), где уложена несоответствующая требованиям смесь, будет или взят под особый контроль по гарантийным обязательствам, или же «Нижавтодорострою» придется осуществить частичную срезку асфальта ненадлежащего качества за свой счет.

«Контроль качества укладываемого материала будет постоянный», - заверил Алейников.

Что касается организации процесса дорожного ремонта, в этой части претензий к подрядчику у заказчика нет.

«Техника достаточно новая - и своя, и та, что взята в аренду здесь. Вначале мы указали на недостаточное количество катков, они это исправили. Дополнительно пришли новая фреза и еще один асфальтоукладочный комплекс», - рассказал чиновник.

Также он ответил на вопрос горожан, почему на свежий асфальт сразу не наносится разметка, - ее «съедят» пары битума.

Одновременно дорожный ремонт в Челябинске по программе БКАД проводится на трех линейных объектах. Это также улица Университетская набережная, где сегодня начинается укладка асфальта, и Доватора, где вчера, 30-го июня, был срезан изношенный слой дорожного покрытия.

Также работы проводятся на развязке Дарвина-Блюхера, там все идет по плану, каких-либо нареканий нет. В настоящее время ведется обустройство оснований проездов, производится вынос инженерных сетей.

Владимир Алейников доложил исполняющей обязанности главы Челябинска Наталье Котовой о том, что денежные средства на ремонт объектов по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году поступили в полном объеме.

«Основные вопросы, связанные с дорожной деятельностью в Челябинске, на сегодняшний день касаются мероприятий по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Все деньги пришли», - подчеркнул Владимир Алейников.

Также он отчитался, что уже отыгран и заключен контракт по приведению (в рамках подготовки к предстоящим событиям международного уровня) улично-дорожной сети в соответствие с новыми национальными стандартами РФ, куда входит, помимо прочего, модернизация светофорных объектов.