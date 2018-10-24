«Новатэк» предупредил Златоуст об ограничении подачи газа из-за долгов

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» направила в адрес директора ООО «Теплоэнергетик» и главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) Вячеслава Жилина официальное уведомление с требованием ограничить подачу и отбор газа. Причина – огромные накопленные долги у городских компаний и отсутствие желания их погашения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе "Новатэк", на сегодняшний момент общий долг Златоустовского городского округа за потребленный газ превысил 500 миллионов рублей. Задолженность ООО «Теплоэнергетик» составил 102,9 миллиона рублей. Причем за последние полгода эта компания не погасила ни копейки долга и с наступлением отопительного сезона спокойно продолжает бесплатно пользоваться газом.

Уведомление "Новатэк" направил в адрес теплоснабжающей организации в понедельник, 22 октября. Компания потребовала от теплоснабжающей организации самостоятельно ограничить потребление газа с 24 октября 2018 года до уровня фактически оплачиваемого среднемесячного значения.

В компании уточнили, среднемесячное значение фактически оплачиваемого газа исчисляется за год. Если бы этот показатель брался за последние полгода, то городу мог вообще остаться без тепла. ООО «Теплоэнергетик» с мая 2018 года и по настоящее время не перечислило за потребленный ранее газ ни одной копейки. Поставщик ресурса вправе ввести ограничительные меры на основании порядка ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденного постановлением правительства РФ №1245.

Если ООО «Теплоэнергетик» самостоятельно не введет ограничения, то поставщик вправе принудительно сократить объемы подаваемого газа. Пока «Новатэк» к этой мере не прибегнул, ждет реакции Теплоэнергетика и властей.

ООО обязано в течение 24 часов сообщить о планируемых действиях (пока речь по ограничениям идет только по октябрю). А зима и холода еще только впереди. О чем думают власти?

Заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Дмитрий Брыкунов считает, что, несмотря на того, что «НОВАТЭК-Челябинск» обязал ООО «Теплоэнергетик» на 30% ограничить подачу газа в городские котельные, жители серьезного дискомфорта не почувствуют в связи с теплыми погодными условиями.

«В целом, долги НОВАТЭКу составляют 494 миллиона рублей, из них 250 миллионов – долги управляющих компаний», - уточнил вице-мэр и подчеркнул, что неплатежи УК нанесли жителям и МУП «Коммунальные сети ЗГО» как моральный, так и материальный ущерб.

По его словам, администрация предъявила «исковые требования на 220 миллионов рублей, отсужено 57 миллионов». Еще 150 миллионов рублей не заплатили за газ сами жители. «Оставшаяся часть суммы – порядка 100 миллионов рублей – это недополученные доходы, связанные со снижением полезного отпуска ресурса. Область их компенсирует в рамках тарифного регулирования», - уточнил вице-мэр.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, ООО «Теплоэнергетик» аффилирована с главой Златоуста. Директор компании (он же владелец 2,9% акций, согласно данным Seldon.Basis) уже не единожды ездил на беседы в следственное управление по поводу пропажи 750 миллионов рублей со счетов компании.

В то же время, по данным нашего источника, он является владельцем недавно построенных в городе гостиницы и ресторана (три трехэтажных здания, соединенных теплым переходом). Недавно к ним была подведена новая асфальтированная дорога.

На источник заверяет, что всех руководителей детских садов города заставили скинуться по 1600 рублей и отпраздновать свой профессиональный праздники именно в этом ресторане.