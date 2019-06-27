Новый аудитор будет следить за расходованием бюджетных средств на саммиты, нацпроекты, дороги и стройки

Новый аудитор с большим опытом надзорной деятельности приступит к работе в Контрольно-счетной палате Челябинской области с 10 июля 2010 года. Он будет контролировать эффективность и результативность расходования средств на самые важные и бюджетоемкие направления в регионе: саммиты ШОС и БРИКС, строительство детсадов, больниц, школ, ремонт и строительство дорог, благоустройство.

Сегодня, 27 июня, Законодательное собрание Челябинской области утвердило на должность аудитора КСП региона Ольгу Мангилеву.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» председатель КСП области Алексей Лошкин, ставка аудитора в Контрольно-счетной палате стала вакантной в конце прошлого года после ухода на пенсию Михаила Михайлова. Нового кандидата подыскивали несколько месяцев.

«Направление важное, с учетом реализации национальных проектов, проектов комфортной и городской среды, подготовки объектов к саммитам ШОС и БРИКС», - уточнил председатель КСП.

Выбор специалиста был достаточно долгим, потому что нужно было найти универсала. Требования к аудитору по этому направлению были достаточно серьезны. «Специалист должен не только обладать компетенциями в области строительства, реконструкции и благоустройства, но и уметь дать правильную оценку, в том числе и нормативную, - пояснил Алексей Лошкин. - Нужно четко понимать, правильно ли была выбрана норма закона при способе доведения финансовых средств, правильно ли проведены торги. Нужно уметь выбрать подрядную организацию, специалисты которой могли бы дать высококвалифицированное заключения по объектам строительства».

По словам главы КСП, Ольга Мангилева, работая в прокуратуре, курировала, в том числе и вопросы, связанные со строительством. Она знакома с требованием строительных норм и правил, а также с юридическими аспектами этой деятельности. «Кроме того, мы ее проверили, что называется, “в бою”», - рассказал Алексей Лошкин. Компетентность и трудоголизм нового аудитора были оценены в ходе нескольких совместных проверок КСП с прокуратурой (тогда она курировала со стороны прокуратуры проверку строительства объектов здравоохранения).

Ольге предложили перейти на работу в КСП, она согласилась. Прошли все согласительные процедуры, проверки и завершающим этапом стало рассмотрение ее кандидатуры на заседании Заксобрания.

Парламентарии поинтересовались у будущего аудитора, имеет ли она награды за работу в прокуратуре. Ольга Мангилева коротко ответила: «Награда “За верность закону”». «Этого уже достаточно», - прокомментировали из зала.

Депутаты утвердили кандидатуру Ольги Мангилевой на должность аудитора Контрольно-счетной палаты области. К работе новый аудитор приступит с 10 июля.

Напомним, глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главой КСП Алексеем Лошкиным отметил необходимость жесткого контроля соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств в регионе. В настоящий момент серьезные бюджетные средства выделяются регионам на реализацию национальных проектов, на подготовку к саммитам. «Наша совместная задача – особый контроль за этими средствами и эффективностью их использования», – отметил глава региона.

Справка.

Ольга Мангилева с отличием окончила Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по специальности – 18 лет. С октября 2001 года трудится в органах прокуратуры Челябинской области. С 2015 года в должности зампрокурора Тракторозаводского района Челябинска организует надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека. Неоднократно получала благодарности от Генпрокурора, прокурора области за безупречную службу. В 2014 году награждена знаком «За верность закону» III степени.