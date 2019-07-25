О беседе Владимира Путина с металлургами ММК узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 27 июля, в 20.00 и в воскресенье, 28 июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают, о чем беседовал президент России Владимир Путин с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что даст Магнитогорску и комбинату пуск в эксплуатацию новой аглофабрики; как отпраздновали День металлурга на входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе и чем порадовало заводчан руководство в канун праздника; как будет происходить цифровизация сферы ЖКХ и что станет с тарифами на электроэнергию.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 27 июля, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, чем сегодня живет Челябинский Одигитриевский женский монастырь и будет ли на монастырской территории строиться новый храм; на вопросы о духовной жизни, православных таинствах и обрядах ответит митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook и ВКонтакте.