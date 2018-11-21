О перспективах российской экономики и экологии Челябинска узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 24 ноября, в 19.50 и в воскресенье, 25 ноября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, с каким результатом завершился рабочий визит в Челябинск министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему Южно-Уральский государственный университет стал центром притяжения специалистов в области цифровой индустрии; что думает о новой налоговой политике страны и перспективах российской экономики председатель Комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по налоговой политике Алексей Овакимян.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 24 ноября, в 8.45, прозвучит рассказ о том, как в Челябинске прошло празднование в честь

Казанской иконы Божией Матери; митрополит Челябинский и Миасский Никодим познакомит южноуральцев с наиболее важными событиями из жизни митрополии и ответит на вопросы телезрителей.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.