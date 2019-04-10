Об особенностях наружной рекламы расскажут челябинским предпринимателям на бесплатном семинаре ЮУТПП

Завтра, 11 апреля 2019 года, комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса проведет в Челябинске бесплатный семинар «Что нужно знать предпринимателям о наружной рекламе».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель председателя комитета по информации и рекламе ЮУТПП Евгения Машенцева, семинар пройдет с 14:00 до 17:00 в торгово-промышленной палате по адресу: улица Сони Кривой, 56, шестой этаж, кабинет 606. Участники встречи обсудят актуальные вопросы размещения наружной рекламы. Эксперты ЮУТПП дадут предпринимателям пошаговую инструкции и расскажут о порядке действий при согласовании документов и дизайн-проекта. Особое внимание будет уделено тонкостям соблюдения действующего законодательства при размещении наружной рекламы, правильному выбору проектной организации, имеющей право изготавливать проект рекламы.

Участники семинара узнают о реальных случаях, когда эффектная реклама, размещенная с нарушениями, приводила к крупным штрафам. Будут детально рассмотрены примеры из судебной практики.

Для участия в бесплатном семинаре достаточно предварительно зарегистрироваться по ссылке, либо по электронной почте: ok@tpp74.ru указав фамилию, имя и отчество участника, его должность, наименование представляемой организации, телефон и электронную почту. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (351) 266-52-23, 266-52-21.