Об особенностях нелегального и легального бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 23 февраля, в

19.50 и в воскресенье, 24 февраля, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают

о том, почему нелегальным бизнесом в России сегодня заниматься порой даже

безопаснее, чем легальным.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как экспертный совет при челябинском бизнес-омбудсмене Александре Гончарове предлагает решить эту проблему; с какими итогами завершило год управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области; в рубрике «Моё кредо» своими взглядами на бизнес и экономику поделится Павел Избрехт - генеральный директор Челябинского цинкового завода и член правления областного Союза промышленников и предпринимателей; шесть лет назад над Челябинском взорвался метеорит – осмысление этого события сегодня продолжается.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 23 февраля, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, телезрители узнают о том, как православные в Челябинске отметили праздник Сретения Господня. Новый митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы южноуральцев. В частности, владыка расскажет о том, как Челябинский Одигитриевский женский монастырь получил в дар частицу мощей святителя Луки Крымского.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте