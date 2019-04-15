Открытый конкурс по продаже имущества «ЧелябГЭТ» назначен на 3 июня

Открытый конкурс по продаже имущество муниципального унитарного предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ»), признанного банкротом, назначен на 3 июня 2019 года.

Как пояснил глава Челябинска Владимир Елистратов, социально значимое имущество ЧелябГЭТа, принадлежащее должнику на праве хозяйственного ведения, выставлено на торги в эти выходные. «Сейчас идет процедура конкурсного производства. Это стандартные вещи. Произведена оценка имущества, утверждена в Москве – в министерстве экономического развития», - уточнил мэр.

Объявление о проведении торгов было размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве 12 апреля.

На торги выставлены: здания (главный корпус, ТОПС, ЦПР, административный корпус, гараж, диспетчерская, столовая, мойка, здание контактной сети, тяговой подстанции, трамвайные депо, троллейбусное депо и другие), автодорога, высоковольтные и кабельные линии и сети, воздушные линии, ливневая канализация, магистральная теплотрасса, трамвайные пути, оборудование, трамваи, троллейбусы, спецтехника.

Заявки от желающих приобрести имущество МУП «ЧелябГЭТ» начнут принимать с завтрашнего дня, 16 апреля. Дата окончания приема заявок – шесть утра (по московскому времени) 29 мая. Задаток для участия составляет 20% от указанной начальной цены лота.

Конкурс состоится 3 июня в 10 утра по местному времени. Начальная цена выставленного на торги имущества составляет 1 миллиард 916 миллионов 544,5 тысячи рублей. Величина повышения начальной цены - 5% от начальной цены. Выигравшим конкурс признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса.

«Условия конкурса: обеспечивать надлежащее содержание и использование продаваемого имущества в соответствии с их целевым назначением по перевозке пассажиров электрическим транспортом на территории Челябинска; осуществлять и обеспечивать транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных маршрутах города; принять на себя обязательство по договорам передачи электрической энергии при обеспечении ее доступности для потребителей», - говорится в конкурсной документации.

Как уже сообщало агентство, с 1 июля 2017 года и по настоящее время перевозкой пассажиров городским электрическим транспортом занимается ООО «ЧелябГЭТ». Ежемесячно ООО платит порядка 8-9 миллионов рублей за аренду имущества МУПа. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам (единым лотом или разбитое по частям). А, значит, ООО может остаться ни с чем.

Как отмечал врио губернатора Алексей Текслер на совещании, посвященном ЧелябГЭТ, на сегодня предприятие накопило порядка 1,8 миллиарда рублей долгов. Пока не ясно, готова ли будет область выделить необходимые средства для выкупа выставленного на торги имущества (городу самому такое не потянуть). «Решение по участию в конкурсе будет принято чуть попозже», - отметил Владимир Елистратов.

Справка

В мае 2017 года в отношении ЧелябГЭТ была введения процедура наблюдения. Первого июля 2017 года ООО «ЧелябГЭТ» получило от обанкротившегося МУПа подвижной состав, что позволило продолжить пассажироперевозки в городе.

В октябре 2017 года МУП окончательно признано банкротом.

Остается непонятным, почему администрация города Челябинска еще два года назад не предприняла шагов по погашению долгов МУПА, недопущению его банкротства. Вместо этого было создано ООО и туда переведены сотрудники и передано в пользование имущество.

Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ», обеспокоенные сложившейся на ООО ситуации, не дождавшись никакой реакции от городских властей на озвученные ими проблемы, уже дважды написали открытое письмо на имя губернатора. Владимир Елистратов считает, что у челябинцев нет повода для беспокойства в отношении ЧелябГЭТ.