Плата за вывоз мусора может быть снижена

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) может быть пересмотрен в сторону понижения.

«Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты», - сообщил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна».

Дмитрий Медведев поддержал ряд инициатив, выработанных на партийном экологическом форуме. Среди них - ведение льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, снижение финансовой нагрузки на жителей сельских территорий.

Кроме того, было поддержано предложение партийцев о введении дифференцированной системы накопления отходов. «В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах у меня возражений нет. Но очень важно, чтобы в этой работе прямое участие принимало региональное руководство», – сказал премьер-министр. По его словам, именно оно должны принимать разумные решения, и только тогда преобразования будут иметь смысл.

Глава Правительства также одобрил идею создания единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов и утверждения требований к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, премьер согласился с необходимостью создания специального интернет-сайта, на котором бы отображалась информация об экологических показателях в регионах страны, в том числе вблизи свалок.

Было поддержано и предложение об увеличении количества постов наблюдений Росгидромета за состоянием воздуха.

Напомним, первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна» проходил 19 апреля в Челябинске. По его результатам и состоялась встреча с премьер-министром.

Работа форума была организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых обсудили эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании была принята резолюция, в которую вошли предложения, выработанные на дискуссионных площадках.