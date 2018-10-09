Полпред и губернатор оценили работу ММК

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским посетили Магнитогорский металлургический комбинат. В поездке их также сопровождали руководитель ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, начальник областного управления Росгвардии Александр Ясинский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор комбината Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Гости побывали в доменном цехе, оценили работу стана «2000» холодной прокатки и толстолистового стана «5000», сообщает «Магнитогорский металл». Полпред и губернатор оценили ход строительства новой агломерационной фабрики № 5, которую планируют ввести в строй в 2019 году. Она должна заменить действующую и обеспечить производство охлаждённого стабилизированного агломерата по эффективной современной технологии.

«Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду - выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы - на 3280 тонн в год, - рассказал Виктор Рашников. - Кроме того, на 600 тонн в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения». Он подчеркнул, что за счёт снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики.

Губернатор отметил, что ММК динамично развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии. «Особое внимание ММК уделяет реализации экологических программ», - подчеркнул Борис Дубровский.

Так, реконструкция объектов металлургического комбината в 2000-2017 годах позволила снизить выбросы на 119,2 тысячи тонн, или на 37,4%. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов ещё на 16,6 тысячи тонн. Инвестиции комбината в природоохранные объекты до 2025 года превысят 38 миллиардов рублей. По итогам 2018 года инвестиции в экологические объекты составят 5,8 миллиарда рублей.

После рабочего совещания в заводоуправлении ПАО "ММК" была запланирована встреча с молодёжью Магнитогорска. Николай Цуканов посетил политехнический колледж и государственный технический университет имени Г. И. Носова. Высокие гости пообщались со студенческим активом вуза, а также с молодыми специалистами металлургического комбината.