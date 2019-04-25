После Чесмы ревизоры нагрянут в Еманжелинск и Златоуст

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области сразу после внеплановой проверки Чесменского района проведет ревизию в администрации Еманжелинского района. Затем аудиторы отправятся в Златоуст, где их уже давно и с нетерпением ждут.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» председатель КСП области Алексей Лошкин, ревизия – намного шире плановых проверок. Полная ревизия предполагает проверку по всем направлениям деятельности мэрии с привлечением специалистов по разным вопросам.

В настоящий момент в администрации Чесменского района проводят проверку 35 аудиторов. К проверке подключены сотрудники правоохранительных органов.

В Еманжелинском районе и Златоусте также запланировано проведение полных ревизий расходных обязательства администраций за последние несколько лет: закупки, фонд оплаты труда, доходы от использования муниципального имущества, аренда, приватизация, подведомственные учреждения, бюджет.

Ранее глава КСП региона провел прием граждан в Златоустовском городском округе. Анализ многочисленных жалоб и обращений жителей города, поступивших в ходе приема, был отправлен главе региона. Параллельно сотрудники ФСБ провели выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ».

Ревизия Еманжелинского района и Златоуста была намечена на начало мая, но из-за внеплановой проверки Чесменского района ее сроки чуть сдвинутся. В официальном аккаунте врио губернатора Алексея Текслера жители уже неоднократно просили его побыстрее приехать в Златоуст и устроить экзамен для главы – Вячеслава Жилина. Слишком много неприятных вопросов накопилось к мэру. Это «исчезнувшие» бюджетные средства при возведении биатлонного стадиона имени С. Ишмуратовой, газовые проблемы, покупка для МФЦ Toyota Camry в топовой комплектации, проблемы с общественным транспортом и маршрутной сетью, странная покупка администрации – «речной трамвайчик». На его приобретение потрачено четыре миллиона бюджетных рублей. Жители сомневаются в целесообразности такой траты. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий руководителями МУП «Коммунальные сети» Златоуста. И здесь есть чем поинтересоваться у мэрии.