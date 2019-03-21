Правительство Челябинской области получило предупреждение от УФАС по аграрным субсидиям
Правительство Челябинской области получило предупреждение от регионального УФАС России по порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат при использовании земель сельскохозяйственного назначения.
По мнению антимонопольного органа, необходимо внести изменения в постановление правительство о порядке предоставления субсидий в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Как отметили в пресс-службе УФАС, согласно постановлению, на данный вид субсидии могут претендовать только сельскохозяйственные товаропроизводители, одновременно имеющие регистрацию на территории Челябинской области и осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в ее пределах.
Челябинское УФАС России полагает, что данное условие не обеспечивает равный доступ хозяйствующих субъектов на получение субсидий. Аграрии из других регионов не смогут претендовать на ее получение. В это может привести к ограничению конкуренции, что категорически запрещено законом.
В связи с этим Челябинское УФАС России предупреждает о необходимости исключения из порядка требования о наличии регистрации на территории Челябинской области до 26 апреля 2019 года.