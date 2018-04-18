Проекты стратегического планирования станут максимально доступными для обсуждения южноуральцами

В Челябинской области утвержден порядок общественных обсуждений проектов стратегического планирования. Теперь для южноуральцев данные проекты будут максимально доступными для обсуждения. Соответствующее постановление было принято сегодня, 18 апреля, на заседании областного правительства.

Проекты документов стратегического планирования будут размещены в свободном доступе на сайте минэкономразвития Челябинской области или в системе ГАС «Управления». На каждый проект будет составлен паспорт с указанием вида и уровня документов, а также сроков исполнения и контактными данными разработчика. В течение 15 календарных дней южноуральцы смогут найти на эти проекты, внести свои замечания и выслать в электронном виде свои предложения. Входящая и исходящая документация будет фиксироваться, контролироваться органами областного и федерального уровней. По каждому предложению разработчики представят экспертное мнение и отправят проект далее на утверждение в вышестоящую организацию.

На общественное обсуждение будут выноситься все проекты документов стратегического планирования: «Стратегии-2035» как проекта стратегии социально-экономического развития Челябинской области и плана мероприятий по ее реализации, а также прогноза социально-экономического развития региона на долгосрочный и среднесрочный периоды.