Птицефабрика «Равис» имеет право поставлять мясо птицы Китаю

Компания «Равис» стала единственным предприятием Челябинской области, получившим право поставок мясо птицы на рынок Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» может поставлять китайцам замороженное мясо птицы, куриные субпродукты (сердце, печень, почки, желудки), а также куриные головы, кожу, крылья, лапы и хрящи.

Список семи дополнительных российских предприятий-производителей мяса птицы, имеющих право поставок своей продукции на китайский рынок, опубликован на официальном сайте главного таможенного управления КНР.

В общей сложности право поставок на китайский рынок имеют 30 российских предприятий. При поставках из России в Китай продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспортируемое в КНР замороженное мясо птицы и субпродукты.

Компания «Равис» - один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. На рынке продуктов питания предприятие успешно работает уже больше 35-ти лет. В 2018 году компания «Равис» признана лучшей птицефабрикой мясного направления Челябинской области. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» предприятие завоевало двадцать золотых медалей.

Сегодня агрохолдинг объединяет десять сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

«Равис» является предприятием замкнутого цикла производства. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять поставки в сроки и контролировать ценообразование.

В фирменной торговой сети на сегодняшний день около трехсот магазинов.

На сегодняшний день «Равис» является самой развитой торговой сетью среди всех птицеводческих хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие регионы страны.