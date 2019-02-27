Путин поручил принять меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до 8% и ниже

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России принять дополнительные меры по ставки по ипотечным кредитам до уровня 8% годовых и ниже.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода.

Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку обеспечить создание финансовых инструментов (в том числе кредитных) для поддержки индивидуального жилищного строительства. Это поручение предстоит исполнить до 1 июля 2019 года.

Помимо этого, президент поручил Кабмину и Банку России к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах» - отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам для граждан, которые лишились дохода.

На этот период будет установлен запрет для кредиторов на «применение предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением заёмщика», - говорится в документе.