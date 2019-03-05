РЖД инвестирует в проекты Челябинской области почти десять миллиардов рублей

ОАО «РЖД» инвестирует в реализацию проектов на территории Челябинской области 9,8 миллиарда рублей. Наиболее значительные средства будут инвестированы в обновление железнодорожной инфраструктуры и тягового подвижного состава.

Так, в локомотивное депо Челябинск поступят 11 грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и четыре маневровых тепловоза ТЭМ14.

В 2019 году объем инвестиций ОАО «РЖД» в развитие Южно-Уральской магистрали увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составит 20,4 миллиарда рублей.

Такая информация была озвучена на состоявшейся сегодня, пятого марта, встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова, которые обсудили вопросы развития ЮУЖД и региона, перспективы сотрудничества, в том числе с учетом включения в Стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года проекта высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург.

Встреча прошла в резиденции губернатора. Борис Дубровский показал Олегу Белозерову макеты главных объектов, возводимых сейчас к саммитам ШОС и БРИКС, и то, как преобразится центр Челябинска к 2020 году. Затем глава региона и президент РЖД перешли к обсуждению вопросов сотрудничества. Как отметил Борис Дубровский, ОАО «РЖД» является надежным партнером Челябинской области.

«Южноуральский филиал РЖД по-прежнему является крупным налогоплательщиком консолидированного бюджета области и крупным работодателем для региона. Многие годы наши предприятия поставляют продукцию для нужд «Российских железных дорог». В регионе постепенно растет объем грузов, перевозимых по железной дороге, и это в значительной мере связано с новыми объектами в горнодобывающей отрасли региона и стабильной динамикой роста объемов производства в этой и ряде других отраслей», - сказал Борис Дубровский.

В 2018 году со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 9,1 миллиона пассажиров, погрузка составила 79,6 миллиона тонн. Грузооборот в 2018 году вырос на три процента к предыдущему году и составил 192,8 миллиарда тарифных тонно-километров. По итогам работы в первом квартале ЮУЖД стала победителем по сети РЖД.

Фото пресс-службы правительства Челябинской области