С клиентами компании «Интерсвязь» будет общаться интеллектуальный робот Анна

Интеллектуальный голосовой помощник компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Урала - научился понимать человеческую речь.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, теперь новый голосовой робот Анна может с высокой точностью определять тематику обращений в call-центр. Инновационная программа распознает суть вопроса абонента и мгновенно переключает его на профильного специалиста - человека. Робот Анна настолько комфортен и вежлив в общении, что обратившиеся в службу техподдержки не сразу отличают его от живого оператора. Главное, что абонентам не приходится тратить время на продолжительные инструкции автоответчика. Достаточно озвучить вопрос, и интеллектуальный помощник Анна сразу же соединит с компетентным специалистом, который решит обозначенную проблему в максимально короткие сроки. Компания «Интерсвязь» ежегодно создаёт множество «умных» сервисов, которыми пользуются миллионы жителей Уральского федерального округа. Она стала первой в регионе, успешно внедрившей интерактивную систему обработки голосовых сообщений на базе искусственного интеллекта. Бот Анна была разработана специалистами компании и в течение года проходила полноценное тестирование.

По словам руководителя отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Дмитрия Ботова, робота учили общению с клиентами на десятках тысяч реальных обращений абонентов. Сейчас программа умеет распознавать вопросы в живом общении и распределять их на два десятка тематик с точностью до 90%. Помимо внедрения элементов искуственного интеллекта, компания «Интерсвязь» выстраивает обслуживание абонентов вокруг «живого» общения с операторами службы техподдержки. А бот Анна помогает абонентам как можно быстрее к ним попадать. Робот также способен решать некоторые вопросы самостоятельно, анализировать звонки и вовремя оповещать обратившихся абонентов о задолженности на счёте и о времени завершения ремонтных работ на телекоммуникационных линиях.

Рвнее компания «Интерсвязь» первой внедрила интеллектуальный IVR («умное» интерактивное голосовое меню), которое учитывая опыт клиента, воспроизводит полезную и необходимую ему информацию. В популярности этой программе лишь слегка уступает модернизированный чат-бот «E.V.A». Его консультации позволяют без привлечения оператора решить более 40% обращений абонентов в оперативном режиме.