С учетом доходов ТОП-менеджеров корпорации? На УКВЗ обещают скорректировать зарплату

Сегодня, 15 февраля, на УКВЗ срочно прибыл директор ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева» Алексей Варочко. Вместе с руководством предприятия он ищет выход из создавшегося положения, которое заставило работников завода выйти на митинг вчера, 14 февраля.

Причина снижения заработной платы работников УКВЗ связана с неполной загрузкой производственных мощностей предприятия. Изменить ситуацию поможет реализация инвестиционных проектов, которая начнется в ближайшее время при поддержке объединенной ракетно-космической корпорации и госкорпорации «Роскосмос».

Митингующих рабочих Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в государственную корпорацию «Роскосмос» в составе Центра имени Хруничева), возмущенных низкой заработной платой, услышали. Вчера, 14 февраля, уже после митинга, в техническом кабинете завода была организована встреча руководителей подразделений, председателей цехкома и инициативной группы работников с представителями администрации предприятия и администрации Усть-Катавского городского округа.

«Представителями трудового коллектива были озвучены проблемные вопросы, касающиеся производства гражданской продукции, сокращения рабочей недели, низкой заработной платы, сокращения персонала, а также ряд вопросов организации труда и отдыха на предприятии», - сообщает пресс-служба администрации Усть-Катава.

Директор предприятия Артем Бахарев озвучил основную причину снижения заработной платы – это неполная загрузка основных производственных мощностей предприятия. При трехсменном режиме работы завод может выпускать в год более 300 трамваев. Но их не покупают. В 2018 году было продано всего 25 трамвайных вагонов, а для стабильной работы необходимо реализовывать хотя бы 75. Тем не менее, директор завода Артем Бахарев пообещал, что, несмотря на сложившееся положение, заработная плата будет скорректирована.

«Директор предприятия дал задание начальнику отдела труда и заработной платы Татьяне Алексеевне Сорокиной проработать вопрос о корректировании системы оплаты труда на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которая должна измениться благодаря увеличению объемов производства трамваев и ряда инвестиционных проектов, реализация которых начнется в ближайшее время при поддержке ОРКК и Госкорпорации «Роскосмос», - сообщили в пресс-центре имени Хруничева.

«Четвертого февраля 2019 года под руководством генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в Челябинской области было проведено совещание по поводу загрузки УКВЗ. Дмитрий Олегович Рогозин обсудил сложившуюся на УКВЗ ситуацию с губернатором Челябинской области Дубровским. В настоящий момент разработан план действий по дозагрузке трамвайного производства, который будет реализован в ближайшее время», - сообщает пресс-служба Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Также рабочим завода рассказали о совместной работе администрации округа и руководителей предприятия в поисках возможности формирования дополнительных заказов для трамвайного производства, а также иной продукции гражданского назначения.

«Глава города Сергей Семков, который также присутствовал на встрече, довел до рабочих информацию о том, что и он, и губернатор Челябинской области озабочены ситуацией. Совместно будем пытаться решить вопрос, как загрузить рабочие мощности предприятия. Будем выходить на те города, где есть трамвайные пути, предлагать продукцию. Предложено рабочим создать рабочую группу, чтобы ежеквартально встречаться, рассказывать, что сделано для исправления ситуации. Вся информация будет освещаться в СМИ, чтобы у рабочих не складывалось впечатление, что от них пытаются что-то скрыть», - сообщил управляющий делами администрации Усть-Катава Сергей Харитонов.

Как сообщает «Усть-Катавская неделя», глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому письмо, в котором предложил области купить сто трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода.

«Прошу вашего решения о закупке 100 трамвайных вагонов производства УКВЗ в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Поставка вагонов позволит заводу укрепить рынок сбыта и увеличить объем выпуска гражданской продукции. Иначе финансовое положение предприятия ухудшится, что скажется негативно и на ситуации в регионе», - говорится в письме.

Однако Челябинску, судя по ситуации, трамваи местного товаропроизводителя не нужны. Еще в декабре 2018 года «ЧелябГЭТ» объявил аукцион на закупку десяти подержанных вагонов. Максимальная сумма, которую готовы потратить транспортники на обновление парка, - 21 миллион рублей.

Но, возможно, потребности будут корректироваться. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экономического развития Челябинской области, по поручению губернатора Бориса Дубровского правительство Челябинской области работает над проектом по приобретению экологически чистых видов общественного транспорта. Прорабатывается вопрос покупки автобусов на сжиженном природном газе, а также новых трамваев и троллейбусов и создания (реконструкции) сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок, трамвайных путей, контактной сети, депо.

Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск – 100 единиц; Златоуст – 25, Магнитогорск – 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. Одним из вариантов выполнения этих задач является государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений. Разумеется, эта закупка будет проходить в рамках конкурсных процедур, предусмотренных федеральным законом №44. В этой связи руководству предприятия и концерна необходимо поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 февраля рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг к проходной градообразующего предприятия. Люди возмущались тем, что у них очень низкие заработные платы. Рабочим перестали выплачивать премии. Они «сидят» на голом окладе, который, по их словам, составляет всего 12 тысяч рублей. У митингующих были и вопросы по поводу предполагаемого сокращения рабочей недели до трех или четырех дней.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по телефону связался с руководством Усть-Катавского вагоностроительного завода и отметил, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

Для справки:

Усть-Катавский вагоностроительный завод строит трамваи с 1901 года. Первый трамвай открытого типа был изготовлен для города Тифлиса. В 1960 году на предприятии создано специальное конструкторское бюро по проектированию трамвайного подвижного состава, которое разработало около 20 моделей трамвайных вагонов. Завод установил мировой рекорд по количеству произведённых вагонов одной модели (14 991 вагон модели КТМ-5М (71-605).

В настоящее время завод выпускает низкопольные трамвайные вагоны различных модификаций моделей 71-623 и 71-631. В 2006 был выпущен первый частично низкопольный сочленённый трамвайный вагон 71-630 (поступил на испытания в Москву). В 2009 выпущены два частично низкопольных односторонних односекционных вагона 71-623, которые поступили на испытание в Уфу и Нижний Новгород. В 2010 году трамваи этой модели поступили в Москву, Пермь, Нижнекамск и Краснодар. Завод выпускает также запасные части к выпускаемой трамвайной технике и производит сервисное техническое обслуживание трамваев. Кроме трамваев, завод изготавливает газорегулирующее оборудование, трубопроводную арматуру, насосы, товары народного потребления.