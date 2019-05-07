Семьи получат компенсации для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей

Семьи, у которых родился третий или последующий ребенок, смогут получить компенсацию на погашение ипотечного кредита.

Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу спикер Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других политических фракций.

«Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина», - сообщил парламентским журналистам Вячеслав Володин. Спикер напомнил, что глава государства поставил задачу предоставить компенсацию для погашения ипотечного кредита многодетным семьям, где родился третий или последующие дети. Размер компенсации составит 450 тысяч рублей. Необходимые средства для выполнения этого решения уже заложены в федеральном бюджете.

«Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, - подчеркнул Володин. - Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок».

Спикер отметил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Государственной Думы.

Напомним, в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку, дополнительные законодательные гарантии.

В частности, Владимир Путин поручил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. Из федерального бюджета «гасить» 450 тысяч рублей за ипотечный кредит многодетной семьи. С учетом материнского капитала сумма поддержки составит 900 тысяч рублей.

Справка

Законопроектом предусматривается оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, внесение изменений в Закон № 256-ФЗ также позволит освободить от налогообложения граждан, которым будут осуществлены соответствующие выплаты в рамках программы, утвержденной правительством РФ. В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ налогообложению не подлежат (освобождаются от налогообложения) доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, предусмотренных законом № 256-ФЗ и принятыми в соответствии с ним законами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.