Стан 5000 ММК отметил 10-летний юбилей
Экономика
Сегодня, 13:17

24 июля исполнилось десять лет с момента пуска на Магнитогорском металлургическом комбинате уникального толстолистового стана 5000. За свою 10-летнюю историю агрегат произвел свыше 10 млн тонн горячего проката.

В торжественной церемонии ввода агрегата в эксплуатацию принимал участие президент России Владимир Путин. Он дал высокую оценку этому стану, ставшему одним из крупнейших инвестиционных проектов ММК последних десятилетий и ориентированному, в первую очередь, на потребности российского нефтегазового комплекса. «Я хотел бы поздравить Магнитку – собственников, акционеров, трудовой коллектив, специалистов, которые сделали еще один серьезный, мощный, я бы сказал, красивый шаг в развитии производства. Такие комплексы, как стан 5000, в мире можно вообще по пальцам пересчитать. А комплексов такого высокого технологического уровня, наверное, в мире просто нет», – отметил Владимир Путин.

Стан 5000 – ключевой элемент комплекса ММК по производству толстолистового проката, включающего собственно стан 5000, комплекс внепечной обработки и МНЛЗ № 6. Контракт с немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на поставку оборудования для стана Магнитогорский металлургический комбинат заключил в ноябре 2006 года. Стан выпускает высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Производительность стана 5000 составляет около 1,5 млн тонн в год. Сегодня этот агрегат, построенный по самым современным технологиям мирового машиностроения, выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК, строительстве судов различных классов, в мостостроении и других отраслях, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК.

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