Текслер: Давно назрела необходимость создания программы «Земский учитель»

Необходимость реализации программы «Земский учитель» уже давно назрела в Челябинской области и позволит решить некоторый, несущественный дефицит кадров в сельских территориях и малых городах.

«Считаю, что давно назрела необходимость создания программы “Земский учитель”». – заявил врио губернатора Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области 30 мая 2019 года.

Напомним, Владимир Путин, выступая с посланием перед Федеральным собранием, предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель».

«Нужно уже сейчас подготовить всю необходимую нормативную базу на уровне области и муниципалитетов, взяв за основу позитивные практики схожих программ в здравоохранении», - считает Алексей Текслер.

«Земский учитель» планируется организовать по аналогии с уже действующей программой «Земский доктор», которая дала хорошие результаты и помогла привлечь в малые города и села врачей и фельдшеров. В рамках программы «Земский учитель» педагоги, которые переедут на работу в сёла и малые города, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Алексей Текслер также отметил необходимость внесения изменений в инфраструктуру и систему подготовки педагогических кадров, а также изменениий образования на основе персонализации и персонификации обучения.

В 2019 году будут сданы две новые школы в Челябинске, завершена реконструкция двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве, продолжено возведение школы на 1500 мест в Челябинске, а также школы на 1000 мест в Магнитогорске.

В текущем году откроется более 2500 мест в 15 детских садах. Всего три года будет создано почти 6 тысяч мест в 29 детских садах.

«Вместе с общим образованием будем развивать дополнительное, в том числе техническое, образование. Только так можно обеспечить разностороннюю подготовку наших детей», - считает глава региона.