Текслер: Мы увеличим выплаты ветеранам труда Челябинской области

В 2019 году размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Челябинской области будет проиндексирован.

Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания области региона на состоявшемся сегодня, 18 августа, заседании.

«В этом году мы увеличим выплаты ветеранам труда Челябинской области. Три года их индексация не проводилась. Считаю это несправедливым», - заявил врио губернатора Челябинской области, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области 30 мая 2019 года.

На сегодня размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Челябинской области, пользующихся услугами местной телефонной связи, составляет 1 тысяча 27 рублей. Те ветераны, которые не пользуются домашним телефоном, получают выплату в размере 877 рублей. Последний раз индексация проводилась в сентябре 2016 года. Тогда размеры выплат были 960 рублей и 820 рублей соответственно.

Ветераны труда федерального уровня (получившие это звание по федеральному закону) после проведенной в 2019 году индексации получают 1 тысячу 353 рубля в месяц (если пользуются услугами местной телефонной связи) или 1 тысячу 181 рубль (если отказались от услуг местной телефонной связи).

Для федеральных ветеранов труда области сохраняется обслуживание в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи.

Напомним, ветераны труда и военной службы (как федеральные, так и региональные) получают ежемесячные выплаты при достижении женщинами 55 лет, мужчинами - 60 лет. После изменения сроков выхода на пенсию (с 2019 года) Челябинская область сохранила меры социальной поддержки, установленные для пенсионеров региона (для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет) независимо от факта получения ими страховой пенсии.

«Помимо финансовой стороны в сфере социальной поддержки считаю важным реальную заботу о людях старшего возраста. Необходимо создавать Центры досуга пенсионеров при Комплексных центрах социального обслуживания», - отметил глава региона еще одно направление работы власти в ближайшем будущем.

Правительству области поручено поставить на особый контроль работу с ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе обеспечить реализацию проекта «Волонтерская забота – каждому ветерану».