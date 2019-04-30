Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» переходит на летний режим работы

Завтра, 1 мая, в соответствии с постановлением главы города Троицка, Троицкая ГРЭС ПАО "ОГК-2" завершит отопительный сезон в посёлке Энергетиков. Электростанция обеспечила надёжное теплоснабжение потребителей посёлка на протяжении 203 дней. За это время ГРЭС отпустила более 80 тыс. Гкал тепла.

«В течение отопительного сезона нам удалось обеспечить стабильное качество теплоносителя. Даже в морозы, когда температура наружного воздуха опускалась ниже 30 градусов», – отметил директор Троицкой ГРЭС Виктор Филиппов. – Уже в апреле на станции началась подготовка к следующему отопительному сезону. Сейчас завершаем капитальный ремонт одного из котлов. В летний период на первой очереди, обеспечивающей теплоснабжение посёлка, будут проведены ещё один капитальный, один средний и два текущих ремонта. Это позволит повысить надёжность оборудования, от которого напрямую зависит качество теплоснабжения потребителей в следующем отопительном сезоне».