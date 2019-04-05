Усилилось давление правоохранительных органов на южноуральский бизнес

По итогам первого квартала 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров констатировал усиление давления правоохранительных органов на малый и средний бизнес.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретарь южно-уральского бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, основные проблемы местного бизнес-сообщества были связаны с арендой земельных участков, размещением нестационарных торговых объектов, сложностями в сфере маркировки товаров, капитального строительства, спорными вопросами, возникшими в процессе торгов муниципального имущества, несогласием с действиями представителей регионального Роспотребнадзора и Минстроя, нарушениями со стороны правоохранительных органов. С начала 2019 года количество обращений к челябинскому бизнес- омбудсмену, связанных с уголовной сферой, увеличилось до пятнадцати.

По словам Александра Гончарова, сейчас давление на бизнес со стороны правоохранительных органов растет по всей стране. Ежегодно в России против предпринимателей возбуждается свыше 100 тысяч уголовных дел, причем до суда доходят всего 15% из них, после чего еще 5% просто закрывается.

Расследования длятся годами, а предприниматели все это время содержатся в следственных изоляторах. При этом арест только одного предпринимателя лишает работы в среднем 130 человек. Только в 2018 году в Челябинской области предотвращено три незаконных ареста предпринимателей. Тенденция остается тревожной. В 2014 году на Южном Урале в отношении предпринимателей было возбуждено 742 уголовных дела, в 2015 году – 302, в 2016 году – 267, в 2017 году – 394, в 2018 - 333. С начала 2019 года к уполномоченному обратились почто 100 представителей бизнес-сообщества, по всем их жалобам ведется работа.