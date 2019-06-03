Успехи ММК - итог многолетней масштабной работы

Группа ММК по итогам 2018 года продемонстрировала рекордные финансовые показатели - почти 11% роста чистой прибыли и почти 20% роста по EBITDA, которая достигла максимального показателя в истории компании. Председатель совета директоров ПОА «ММК» Виктор Рашников считает, что эти успехи стали итогом многолетней работы - в первую очередь, реализацией масштабной инвестиционной программы, которая позволяет комбинату производить наиболее востребованные высокомаржинальные виды продукции.

«Мы не только обновили основные фонды предприятия, но и построили новые производства, такие как стан "5000" и комплекс стана "2000" холодной прокатки, продукция которых пользуется устойчивым спросом, - сказал председатель совета директоров ПАО "ММК". - Следует также отметить работу по снижению затрат на производство, что приводит к повышению рентабельности компании. Это итог общей стратегии ММК, главным приоритетом которой является внутренний рынок. Российский рынок демонстрирует положительную динамику спроса. Растут поставки трубникам, автомобилестроителям, востребован сортовой прокат. Очередным этапом инвестиционной программы Магнитогорского металлургического комбината станет реконструкция агломерационного, коксохимического и доменного производств. Новые технологии, которые там будут применяться, позволят решить не только производственные задачи, но и существенно улучшить экологическую ситуацию».

Говоря о реализации на территории бывшего теплично-садового хозяйства проекта "Притяжение", Виктор Рашников подчеркнул, что это направление не менее важно для комбината, чем строительство, скажем, новой аглофабрики. "Люди, которые живут здесь, в Магнитогорске, заслуживают высокого качества жизни, которое в том числе и позволит достичь реализация проекта. Нами определён генеральный проектировщик, это московское представительство известной германской компании "Обермайер Консульт". В рамках контракта им предстоит выполнить весь перечень работ - от архитектурных решений до рабочей документации и прохождения экспертизы".

Проект "Притяжение" предусматривает использование почти четырёхсот гектаров земли, принадлежащей ММК: здесь будут построены современные спортивные, медицинские, образовательные и культурные объекты самого высокого класса, позволяющие активно отдыхать, повышать образовательный и культурный уровень, получать качественные медицинские услуги. Планируется возведение бассейна, крытой ледовой арены, спортивных площадок. Когда все работы будут завершены, горожане получат большую зону отдыха, по-настоящему притягательную для людей всех возрастов.

Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, отвечая на вопрос об оптимизации производственных издержек, которая в значительной степени определяет конкурентоспособность предприятия в современных рыночных условиях, отметил, что существенное влияние на повышение рентабельности ММК оказывает внедрение передовых современных технологий. "Но наряду с этим значительный эффект дают сравнительно небольшие по стоимости проекты, - сказал генеральный директор. - Реализация малобюджетных, но при этом высокоэффективных проектов наряду с модернизацией производства и использованием самых современных технологий позволяют нам сокращать затраты на производство и обеспечить устойчивое развитие ММК. Мы продолжаем реализацию проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов - суммарный экономический эффект от этой деятельности составил в 2018 году около полумиллиарда рублей. Мы активно внедряем инструменты бережливого производства, совершенствуем учёт материальных потоков, совершенствуем систему снабжения предприятия. Политика Группы ПАО "ММК" предусматривает интенсивное развитие через повышение эффективности и усиление контроля над затратами. Этому способствуют внедрение научно-технических проектов и привлечение к техническому творчеству максимального числа работников компании".

Своеобразный итог получасовой беседы с журналистами подвёл член совета директоров Валерий Марцинович, ответивший на вопрос о корпоративной культуре ММК. «Для меня Магнитка - культура чемпиона, - сказал он. - Комбинат - это более 40 тысяч человек, которые как бы соревнуются сами с собой, ставят новые задачи и успешно их решают. Несколько лет назад, например, ММК сам решил стать поставщиком номер один в стране для автомобилестроителей и теперь достиг этой цели. Также успешно он участвует и в других глобальных "чемпионатах". Сейчас, например, нам нужно выиграть ещё один "чемпионат" - по охране труда».