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Дубровский постарался
Сегодня 12:55
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В больницах Челябинской области ликвидировали просроченную кредиторскую задолженность

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в учреждениях здравоохранения региона налажена жесткая финансовая дисциплина. На сегодняшний день просроченную кредиторскую задолженность больниц области удалось ликвидировать.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во время массового перехода учреждений здравоохранения из муниципальной в региональную собственность обнаружилось, что ряд больниц «принес» с собой крупные долги. В течение года проводилась активная работа по снижению объема задолженности, и сегодня уже можно говорить о том, что задолженность ликвидирована.

Минздрав Челябинской области по поручению губернатора проанализировал проблему, и выяснилось, что основная ее причина - это неэффективная организация финансово-хозяйственной деятельности учреждений, работающих в системе ОМС. То, что больницы из муниципальных стали областными, помогло внедрить в их работу единые стандарты использования заработанных средств.

По решению Бориса Дубровского, главное контрольное управление региона провело проверки в учреждениях, а минздрав изменил систему контроля за использованием финансовых средств, поэтапно обучил руководителей больниц снижению рисков возникновения финансовых потерь и персонифицировал ответственность руководителей учреждений здравоохранения, имеющих большой объем просроченной кредиторской задолженности на момент перехода.

Дополнительно, чтобы стабилизировать ситуацию, глава региона выделял средства учреждениям здравоохранения, имеющим просроченную кредиторскую задолженность.

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Борис Дубровский
Министерство здравоохранения Челябинской области

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