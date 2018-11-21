В Челябинске готовятся к российско-китайскому деловому форуму

Четвертого декабря в Челябинске начнет свою работу IV российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. На мероприятии будут налаживаться бизнес-связи между российскими и китайскими предпринимателями.

Форум, организаторами которого выступает Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области, начнет свою работу с пленарного заседания «Цифровые технологии как драйвер экономической интеграции Россия и Китая». В открытии примут участие председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Не Юньлин, представители Правительства РФ и КНР.

На форуме запланированы выступления губернаторов российских и китайских регионов, подписание ряда соглашений между компаниями. После пленарного заседания будут проведены В2В, B2G-переговоры. Во время встречи российских и китайских предпринимателей состоятся два круглых стола. Первый будет посвящен теме «Цифровая экономика и инновации» и пройдет с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, аналогичной структуры КНР, инновационных компаний и IT-парков.

Второй круглый стол «Будущее промышленного сотрудничества России и Китая» состоится на площадке цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Перспективы сотрудничества обсудят представители Министерства промышленности и торговли РФ, аналогичной структуры КНР, промышленных предприятий.

Основным оператором предстоящего мероприятия выступает Южно-Уральская торгово-промышленная палата.