В Челябинске МУП «ЧКТС» задолжал «Фортуму» 1,7 миллиарда рублей
МУП «ЧТКС» (Челябинские коммунальные тепловые сети) задолжали ПАО «Фортум» 1,7 миллиарда рублей за поставленную тепловую энергию. Еще 206 миллионов теплоснабжающие организации столицы Южного Урала должны ООО «Новатэк-Челябинск» за газ.
Такую информацию озвучил сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Дмитрий Петров. По его словам, в настоящее время заключено соглашение по реструктуризации долга МУП «ЧКТС» перед «Фортумом». Решается вопрос и по другим задолженностям.
«Управление ЖКХ в постоянном режиме ведет мониторинг задолженностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства за поставляемые тепло- и энергоресурсы, - подчеркнул Дмитрий Петров. - В целом по результатам проведенных мероприятий можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии системы теплоснабжения Челябинска и готовности города к отопительному периоду 2018-2019 годов».
Петров напомнил, что отопительный сезон в столице Южного Урала стартовал первого октября. По его словам, в настоящее время теплоснабжение в Челябинске осуществляется в полном объеме.