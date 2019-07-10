В Челябинске планируют создать новое автотранспортное предприятие

Новые современные автобусы, которые закупят для Челябинска за счет бюджетных средств, не будут переданы действующему на сегодня ООО «Общественный городской транспорт». Рассматривается вопрос создания нового транспортного предприятия.

Об этом рассказала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова на пресс-конференции в мэрии, прошедшей 10 июля.

По словам градоначальника, на сегодня ООО «Городской общественный транспорт», созданное взамен МУПа, накопило долги. Налоговая инспекция подала заявление о банкротстве. Задолженность компании составляет 19,6 миллиона рублей.

«С целью выхода из процедуры банкротства мы рассматриваем вопрос погашения этой задолженности, чтобы продолжить хотя бы на какой-то период деятельность этого предприятия», - пояснила Наталья Котова.

Мэрия рассматривает несколько вариантов дальнейших действий. По словам главы, в создании нового предприятия есть определенный риск. В свое время были созданы и МУП, и ООО, но суть и результат от этого не менялись. Они копили долги и в итоге приходили к банкротству.

В настоящий момент пока не отвергается вопрос заключения концессионного соглашения, если найдётся такая крупная компания, которая будет готова зайти на этот рынок и взять на себя перевозку пассажиров общественным транспортом.

«Сказать однозначно, что мы пойдем по тому или иному пути, пока невозможно», - отметила Наталья Котова. Этот вопрос предстоит решить в ближайшем будущем.

«Долгосрочные перспективы несколько туманны», - добавила градоначальник. Челябинску выделено из областного бюджета 761,2 миллиона рублей на приобретение 65 низкопольных автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Одна половина из них будет работать на СПГ (сжиженный природный газ), вторая – на КПГ (компримированный природный газ).

Автобусы должны поступить в город уже в начале осени. К тому моменту предстоит решить, кому они будут переданы. «Это не должно быть предприятие, которое находится в процедуре банкротства, - считает Наталья Котова. – Будет создано новое предприятие». В каком виде это произойдет, пока окончательно не определено. Планируется также пересмотреть транспортную сеть города.