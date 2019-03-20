В Челябинске старинный дом №8 на Цвиллинга снова будут продавать

В Челябинске после победы на конкурсе за право приобретения нежилого здания - объекта культурного наследия «Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова» индивидуальный предприниматель в одностороннем порядке отказался от исполнения подписанного договора купли-продажи.

Как напоминает пресс-служба министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, конкурс по продаже старинного здания в центре южноуральской столице состоялся 12 февраля этого года. На покупку объекта претендовали 11 заявителей. В связи с неудовлетворительным состоянием объекта начальная цена здания в соответствии с федеральным законодательством составила один рубль. В итоге предприниматель Михаил Мерзляков, предложив наибольшую цену за объект, отказался от выполнения обязательств по договору.

Министерством имущества определены новые условия приватизации объекта. По согласованию с государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области покупателю необходимо выполнить работы по восстановлению объекта до 31 мая 2020 года.

В ближайшее время Челябинским областным фондом имущества будет объявлен срок подачи заявок и дата проведения самого конкурса.