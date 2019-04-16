В Челябинске стартовал крупнейший проект по поиску перспективных стартапов России и СНГ

В Челябинске сегодня, 16 апреля, стартовал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» - крупнейший проект по поиску перспективных стартапов в России и СНГ.

Восьмой город девятого Стартап Тура поставил новый рекорд: на мероприятие в столице Южного Урала зарегистрировались более 840 участников. На конкурс стартапов поступило 157 заявок, в полуфинал вышли 35 проектов. Участники конкурса соревнуются в трех направлениях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что у региона богатый опыт в части внедрения современных цифровых решений.

«Свыше 2500 субъектов малого и среднего предпринимательства относятся к сферам разработки программного обеспечения и информационных технологий. Более 15 тысяч человек заняты научными исследованиями и разработками. Но любой интеллектуальный потенциал требует условий для реализации, и мы понимаем, что инновационных компаний должно становиться больше. Наша задача, как государства, - сформировать максимально комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития», - отметил Алексей Текслер.

Ключевым событием первого дня Startup Tour в Челябинске стала панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием Алексея Текслера, генерального директора ООО «Сколково - Венчурные инвестиции» Василия Белова, руководителя Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Веры Адаевой, генерального директора ООО «ВЭБ Инновации» Олега Теплова, директора по развитию цифровых проектов ПАО «МегаФон» на Урале Евгения Иванова, проректора Южно-Уральского государственного университета Леонида Соколинского. Модератором выступил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Спикеры обсудили определяющие факторы для успешного перехода страны к цифровой экономике и разобрали кейсы Челябинской области, на которые могли бы ориентироваться другие регионы.

В рамках деловой программы Startup Tour состоялось подписание ряда документов. Так, фонд «Сколково» заключил соглашение о сотрудничестве с министерством информационных технологий и связи Челябинской области. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали фонд «Сколково», министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и ОАО «МРСК Урала». ООО «Энел Икс Рус» (дочерняя компания Группы Enel в России), фонд «Сколково» и министерство экономического развития Челябинской области подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании в сфере развития инфраструктуры для электромобилей и хранения энергии.

Как сообщил представитель пресс-службы Open Innovations Startup Tour в Челябинске Кирилл Логинов, в течение дня конкурсанты и участники мероприятия общались с экспертами и менторами, получали советы по усовершенствованию стартапов и развитию своего бизнеса.

Завтра, 17 апреля, жюри выберет победителей конкурса, в том числе суперфиналиста, которому вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Все победители получат приглашения на Startup Village - самую масштабную в России и СНГ конференцию для технологических предпринимателей, которая состоится в конце мая в инновационном центре «Сколково».