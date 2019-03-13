В Челябинской области 10 предприятий заявили о массовых сокращениях

До конца июня 2016 года 10 предприятий Челябинской области заявили о предстоящих массовых сокращениях работников.

Соответствующие уведомления о намерениях поступили в главное управление по труду и занятости населения региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в ведомстве, в службу занятости поступили уведомления от двух филиалов ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Чебаркульский филиал намерен сократить 269 человек в результате реорганизации структуры. Все работники, по заверениям предприятия, будут вновь трудоустроены в новой структуре.

ЖЭ(К)О Челябинского филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны предупредил о сокращении 280 сотрудников. Из них для 230 будет найдена работа в рамках этой организации, в 50 обратятся в службу занятости.

Уралспецмаш (Магнитогорск) в марте 2019 года запланировал сократить 131 сотрудника. Но затем со всеми ними будут перезаключен трудовой договор еще на один год.

Рефрижераторное вагонное депо заявило о намерении сократить в марте 94 работников, из них для 30 сотрудников будет найдена работа, 25 человек уйдут на пенсию и 39 человек обратятся в службу занятости.

«Спецтехника» из Кыштыма предупредила о высвобождении 96 работников в связи с ликвидацией предприятия, из них половина придет в центр занятости в поиске новой работы.

МУП «Кыштымводоканал»в апреле сокращает 92 сотрудников. Из них 43 будут трудоустроены, 45 обратятся в службу занятости.

«Уфалкейникель» в апреле уволит в связи с ликвидацией штата оставшиеся 16 человек. Как уточнил руководитель главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, за период 2017-2018 годов с «Уфалейникель» было уволено 2 тысячи 211 человек, признано безработными 1 тысяча 514 человек. В связи с массовым сокращением к 20 июня 2018 года уровень безработицы в Верхнеуфалейском городском округе достиг 12,1% (что в три раза выше среднегодового значения - 4,4%). К началу 2019 года удалось снизить численность безработных до 521 человека, уровень безработицы – до 3,8%.

Всего, по данным мониторинга, с начала 2019 года 200 организаций заявили о предстоящих увольнениях 2 тысяч 546 работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций, расположенных в Челябинской области, в том числе в массовом порядке –1 тысяча 225 человек. Из них лишь более 300 человек могут реально потерять работу и источник доходов. «Мы готовы с ними работать», - заверил Владислав Смирнов.

По состоянию на 13 марта 2019 года уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 1,41%. На учете в центрах занятости населения состоит 29 тысяч 784 незанятых гражданина, в том числе 26 тысяч 209 человек официально зарегистрированы в качестве безработных.