В Челябинской области построят 100 новых объектов здравоохранения

В Челябинской области к 2020 году будут построены 100 новых объектов здравоохранения с учетом частичной замены существующих. На эти цели из областного бюджета выделят 1 миллиард 379 миллионов рублей.

Как уточнил первый заместитель губернатора Евгений Редин, в 2018 году построят 30 фельдшерско-акушерских пунктов, на это из областного бюджета выделено 123 миллиона рублей, из федерального бюджета - 18 миллионов рублей. Причем ФАП будет состоять из помещения для оказания медпомощи и комфортного жилого помещения для специалиста. До конца текущего года они появятся в поселках Агаповского, Брединского, Октябрьского, Увельского, Уйского, Чесменского, Еткульского, Кусинского, Сосновского, Верхнеуральского, Варненского, Катав-Ивановского, Карталинского и Нязепетровского районов, а также Миасского городского округа.

В 2019 году запланировано возвести 50 объектов, в 2020 году – 20 ФАП и ВОП. Сделать первичную медпомощь доступнее помогут мобильные медицинские пункты. В регионе сейчас работают пять, необходимо прибрести еще девять передвижных ФАПов. На эти цели предусмотрено более 30 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе губернатора.

Снизить дефицит кадров в регионе поможет программа «Земский доктор», которая реализуется в области шестой год. За время действия областной программы в сельские населенные пункты и рабочие поселки региона привлечено 566 врачей, из них 70 - в 2017 году.

Еще один критерий, который установил федеральный минздрав, – это 20-минутная транспортная доступность при оказании скорой медицинской помощи вне зависимости от того, где находится населенный пункт. Для этого в Челябинской области планируется открыть восемь дополнительных постов скорой медицинской помощи. Так, в Чебаркульском и в Октябрьском муниципальных районах появится по два поста, в Уйском, Брединском, Карталинском, Кизильском муниципальных районах – по одному.