В Челябинской области процедура проведения закупок станет более прозрачной

Участники рынка закупок Челябинской области получили возможность работать онлайн на портале поставщиков, что позволит повысить прозрачность при проведении закупок малого объема в регионе и позитивно скажется на развитии конкуренции в регионе

Соглашение о сотрудничестве по использованию ресурса автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» подписали столичный департамент по конкурентной политике и главное контрольное управление Челябинской области.

В пилотном режиме портал поставщиков будет работать для южноуральцев в течение пяти месяцев - с первого июня по первое ноября 2019-го года, отмечают в московском департаменте.

В апробации портала поставщиков на Южном Урале примут участие главное контрольное управление, министерства информационных технологий и связи, социальных отношений и образования, ГУ лесами, региональный центр навигационно-информационных технологий, Шершневское, Нязепетровское и Каслинское лесничества, областной центр социальной защиты «Семья», ОРФЦИ «Импульс» и ряд других заказчиков.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатную работу, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное взаимодействие поставщиков и заказчиков; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.