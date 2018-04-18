В Челябинской области в 2018 году «коммуналка» вырастет до 3,8%

В Челябинской области с 1 июля 2018 года коммунальные платежи вырастут до 3,8%. В первом полугодии роста цен на «коммуналку» не планируется.

В 2018 году установлен один из самых низких процентов ограничения роста платежей граждан. Ранее этот показатель составлял 3,9-10,6%, сообщили сегодня на заседании областного правительства.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2018 году все действовавшие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ сохранены. Все платежи, которые вырастут более чем на 3,8%, будут субсидированы за счет средств областного бюджета. На эти цели в этом году предусмотрено 2,3 миллиарда рублей.

«Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ в Челябинской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации, где ограничение составляет 4%, и одно из самых низких ограничений на территории Уральского федерального округа, – пояснила министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц. - Такой же стандарт, как на Южном Урале, в Курганской области. На территории других регионов ограничение 4-4,5%».

В то же время, установление льготных тарифов ниже экономически обоснованного уровня не скажется негативно на работе ресурсоснабжающих организаций. Им будут возмещены выпадающие доходы за счет областного бюджета. В региональной казне 2018 года на эти цели заложено свыше 1,2 миллиарда рублей.

«Чтобы обеспечить выплаты теплоснабжающим организациям сегодня принят порядок предоставления им субсидий, а также принят региональный стандарт, в соответствии с которым будут осуществляться выплаты субсидий гражданам в зависимости от их уровня доходов и доли затрат на ЖКХ, – рассказала Татьяна Кучиц. -Размер субсидии определяется как разница между льготным и экономически обоснованным тарифом в объеме, выставленном населению».

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги индексируются один раз в год – с первого июля. Закон об ограничении роста совокупного платежа был принят в России два года назад по инициативе федерального минстроя.

В случаях, когда рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с платежом за декабрь 2017 года превысит предельный индекс по городу или муниципальному образованию, граждане вправе обратиться за начислением адресных субсидий по оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты по месту жительства вне зависимости от величины доходов.