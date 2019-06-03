В Магнитогорске возведут крупнейшую в Европе батарею

В Магнитогорске (Челябинская область) будет построена крупнейшая в Европе коксовая батарея. Проект реализуется ПАО «ММК» совместно с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co, поставляющей высокотехнологичное оборудование.

Ввод в эксплуатацию такой мощной батареи поможет стабилизировать производство и повысить качество продукции, улучшит экологическую обстановку. Это стратегический приоритет Магнитогорского металлургического комбината на ближайшие годы.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», пуск этой батареи и вывод из эксплуатации старых позволит сократить объемы выбросов на 11,5 тысячи тонн, или на 90-95 процентов.

Масштабная модернизация затронет все производство - углеподготовительный, коксовый цеха и цех улавливания и переработки химпродуктов. Изношенные агрегаты будут заменены, появится новая биохимическая установка, которая будет перерабатывать сточные воды химического производства и давать чистую воду. Специалистам коксохима предстоит обучение и переподготовка – в этом им помогут китайские коллеги.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и Лу Пэнчен оставили памятные автографы на информационном стенде, расположенном на будущей строительной площадке.

«С пожеланием I этап осуществить в июле 2021 года», - написал Виктор Рашников и рассказал гостям из КНР, что в Магнитке есть славная традиция - открывать значимые промышленные объекты ко Дню металлурга, в июле (изначально речь шла о ноябре, но сроки решили сократить). Под словами Виктора Рашникова появились иероглифы его китайского коллеги, в переводе означающие: «Мы постараемся выполнить работу раньше».