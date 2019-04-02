В ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «АЭС Инвест» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в ПАО «Челябэнергосбыт» и аффилированной с ним электросетевой компании ООО «АЭС Инвест», удовлетворив заявления ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети»).

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, процедура наблюдения в ПАО «Челябэнергосбыт» введена до 17 июля 2019 года, в ООО «АЭС Инвест» до 28 августа 2019 года.

Временным арбитражным управляющим предстоит разобраться в многомиллиардных долгах сбытовой и сетевой компании, работавших в Челябинской области, и их деятельности на рынке. Также они будут оценивать их финансово-хозяйственную деятельность.

ПАО «Челябэнергосбыт» был лишен статуса гарантирующего поставщика в июне 2018 года. Одновременно перестало осуществлять свою деятельность и ООО «АЭС Инвест». К тому моменту задолженность Челябэнергосбыт перед ОАО «МРСК Урала» за передачу электроэнергии на розничном рынке достигла порядка 3,5 миллиарда рублей. Долг «АЭС Инвест» перед «МРСК Урала» составляла более 680 миллионов рублей.

Напомним, что ООО «АЭС Инвест» являлась смежным с ОАО «МРСК Урала» «котлодержателем» на Южном Урале. Схема расчетов выглядела следующим образом. ПАО «Челябэнергосбыт» покупал электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии, а ее распределением занимались «котлодержатели» - частная компания ООО «АЭС Инвест» и компания с участием государственного капитала - ОАО «МРСК Урала». В свою очередь, обе сетевые компании оплачивали услуги иных территориально-сетевых организаций.

ПАО «Челябэнергосбыт»,и ООО «АЭС Инвест» ожидает подробный анализ финансово-экономической деятельности.